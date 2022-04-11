Yasak Elma Reyting Rekorları Kıracak, Tüm Dizileri Resmen “Gömecek” Öyle Bir İsimle Anlaştı ki, Milyonlarca Kişi Bu Anı Bekliyor! Yıldız Öyle Bir Sevinecek ki…

Beş sezondur FOX TV ekranlarının en çok ses getiren yapımı unvanını elinde tutmaya devam eden Yasak Elma dizisi, her sezon daha heyecanlı bir hikaye sunmayı bir şekilde başarıyor. Başarılı senaryosunun yanı sıra usta oyunculuk performanslarıyla da oldukça ses getiren Yasak Elma dizisi, oyuncu kadrosunu sürekli olarak dinamik tutmasıyla da reytinglerini koruyor. Öte yandan Yasak Elma dizisine bu hafta bomba gibi bir isim daha dahil oluyor. Peki, Yasak Elma dizisinin yeni oyuncusu kim? Yasak Elma dizisi hangi ünlü ismi kadrosuna transfer etti? İşte, detaylar…

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