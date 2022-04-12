- 12 Nis 2022 - 19:16

Survivor All Star'da Büyük Gün, Bugün Kim Elendi? Survivor 12 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?

SMS oylaması için nefesleri tutmuş olan Survivor All-Star 2022 izleyicileriyse, tahminlerine başlıyor! Peki, Survivor All Star'da kim elendi? Survivor 12 Nisan hangi yarışmacı gitti? İşte merak edilen tüm Survivor All Star detayları...

Özellikle eleme konseylerini iplere çektiren Survivor All-Star 2022 yarışması, bir eleme konseyi ile daha seyircisini buluşturuyor. Şampiyonluk yarışından bir ismin daha SMS oylaması ile ayrılacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasının eleme adayları bu hafta için de belli olmuş bulunuyor. Öte yandan SMS oylaması için nefesleri tutmuş olan Survivor All-Star 2022 izleyicileriyse, tahminlerine başlıyor! Peki, Survivor All Star'da kim elendi? Survivor 12 Nisan hangi yarışmacı gitti? SMS sıralaması ile Survivor'da hangi isim veda etti? İşte, detaylar…

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12 Nis 2022 - 19:16 - Survivor 2022

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