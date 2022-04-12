Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 12 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?

Özellikle eleme konseylerini iplere çektiren Survivor All-Star 2022 yarışması, bir eleme konseyi ile daha seyircisini buluşturuyor. Şampiyonluk yarışından bir ismin daha SMS oylaması ile ayrılacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasının eleme adayları bu hafta için de belli olmuş bulunuyor. Öte yandan SMS oylaması için nefesleri tutmuş olan Survivor All-Star 2022 izleyicileriyse, tahminlerine başlıyor! Peki, Survivor All Star'da kim elendi? Survivor 12 Nisan hangi yarışmacı gitti? SMS sıralaması ile Survivor'da hangi isim veda etti? İşte, detaylar…

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