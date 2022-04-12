- 12 Nis 2022 - 12:01 G: 12 Nis 2022 - 12:04

Ankara İftar Vakti Bugün Saat Kaçta? Ankara’da 11 Nisan 2022 İftar Saati 19.30, Teravih 20.53 Ve Sahur 04.40 Olacak! İftara ve ezana ne kadar kaldı?

Ramazan sofralarını kurulacağı saatler de tıpkı teravih namazlarının kılınacağı saatler gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara saatleri ile ilgili detaylar ise haberimizde...

Ramazan’ın ilk haftasını geride bırakmış olan Ankaralılar, ikinci hafta oruçları ile iftar, sahur ve teravihler aracılığıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Hem samimiyetin arttığı hem de paylaşmanın çoğaldığı Ramazan sofralarını kurulacağı saatler de tıpkı teravih namazlarının kılınacağı saatler gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara’nın bir aylık Ramazan takvimini açıklamış bulunuyor. Peki, Ankara’da bugün oruç kaçta açılacak? Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara’da iftara kaç saat var? İşte, detaylar…

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12 Nis 2022 - 12:01 - Yaşam

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Ankara İftar Vakti Bugün Saat Kaçta? Ankara’da 11 Nisan 2022 İftar Saati 19.30, Teravih 20.53 Ve Sahur 04.40 Olacak! İftara ne kadar kaldı? mask
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