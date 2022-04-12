Bazı burcun insanları, fiziksel özellikleri açısından son derece şanslı dünyaya geliyor. Tepeden tırnağa tam bir başyapıt olan bu burçların çocukları da elbette kendisi gibi güzel oluyor. Öte yandan çocuğu güzel olan burçlar, genellikle bu listedekilerden oluşuyor! Peki, mavi gözlü, sarı saçlı çocukları olan burçlar hangisidir? İşte en güzel çocuğu olan o burçlar…

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