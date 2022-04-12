Asla Pes Etmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Gücü Tükense De Hayallerinin Peşinde Koşan O Burçlar…
Her burcun insanları maymun iştahlı olarak dünyaya gelmiyor. Bilhassa bu listede yer alan burçlar tam aksine hayatları boyunca pes etmeden koşup durduğu için eslerindeki her şeyi kazanmış bulunuyor! Sizde bu özelliklerde olan ve asla pes etmeyen burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanları maymun iştahlı olarak dünyaya gelmiyor. Bilhassa bu listede yer alan burçlar tam aksine hayatları boyunca pes etmeden koşup durduğu için eslerindeki her şeyi kazanmış bulunuyor! Peki, asla pes etmeyen burçlar hangisidir? İşte gücü tükense de hayallerinin peşinde koşan o burçlar…
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12 Nis 2022 - 10:50 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.