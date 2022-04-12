Survivor Anıl Berk Baki'nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İlayda Oral’ı Gören Şaştı Kaldı… Güzelliği Yakıp Geçiyor…
TV8 ekranlarından seyirci ile buluşmaya başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alan Anıl Berk Baki isimli yarışmacının sevgilisi verilen iletişim ödülü ile ifşa oldu. Bu gelişmenin üzerine Survivor Anıl Berk Baki ile bir fotoğraf paylaşan popüler yarışmacının sevgilisi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarından seyirci ile buluşmaya başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alan Anıl Berk Baki isimli yarışmacının sevgilisi verilen iletişim ödülü ile ifşa oldu. Bu gelişmenin üzerine Survivor Anıl Berk Baki ile bir fotoğraf paylaşan popüler yarışmacının sevgilisi ise, Survivor All-Star 2022 yarışmasının izleyicilerinin ağzını adeta açık bıraktı. Peki, Survivor Anıl Berk Baki’nin sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Survivor Anıl Berk Baki’nin sevgilisi İlayda Oral kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, detaylar…
12 Nis 2022 - 09:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.