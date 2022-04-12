- 12 Nis 2022 - 09:14 G: 12 Nis 2022 - 09:18

Survivor Anıl Berk Baki'nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İlayda Oral’ı Gören Şaştı Kaldı… Güzelliği Yakıp Geçiyor…

TV8 ekranlarından seyirci ile buluşmaya başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alan Anıl Berk Baki isimli yarışmacının sevgilisi verilen iletişim ödülü ile ifşa oldu. Bu gelişmenin üzerine Survivor Anıl Berk Baki ile bir fotoğraf paylaşan popüler yarışmacının sevgilisi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarından seyirci ile buluşmaya başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alan Anıl Berk Baki isimli yarışmacının sevgilisi verilen iletişim ödülü ile ifşa oldu. Bu gelişmenin üzerine Survivor Anıl Berk Baki ile bir fotoğraf paylaşan popüler yarışmacının sevgilisi ise, Survivor All-Star 2022 yarışmasının izleyicilerinin ağzını adeta açık bıraktı. Peki, Survivor Anıl Berk Baki’nin sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Survivor Anıl Berk Baki’nin sevgilisi İlayda Oral kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, detaylar…

12 Nis 2022 - 09:14 - Burç Haberleri

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Survivor Anıl Berk Baki'nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İlayda Oral’ı Gören Şaştı Kaldı… Güzelliği Yakıp Geçiyor… mask
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