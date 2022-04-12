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12 Nis 2022 - 09:23

Survivor Eleme Potasına Giden İsim Değişti! Ayşe Yüksel Döndü; Yağmur Banda Yokluk Adasında! Acun Ilıcalı Öyle Bir Şey Karar Verdi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir değişim yaşandı! Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte eleme potasına giden isim Ayşe Yüksel olmuştu ama Acun Ilıcalı’nın kararı her şeyi sil baştan yaptı! Yağmur Banda’ya yokluk adası görünürken; tüm eleme sistemi değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…