Survivor Eleme Potasına Giden İsim Değişti! Ayşe Yüksel Döndü; Yağmur Banda Yokluk Adasında! Acun Ilıcalı Öyle Bir Şey Karar Verdi Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir değişim yaşandı! Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte eleme potasına giden isim Ayşe Yüksel olmuştu ama Acun Ilıcalı’nın kararı her şeyi sil baştan yaptı! Yağmur Banda’ya yokluk adası görünürken; tüm eleme sistemi değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi verilmişti. Dokunulmazlık mücadelesini kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise Ayşe Yüksel’i eleme potasına göndermişti ama skandal bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.