- 12 Nis 2022 - 09:23 G: 12 Nis 2022 - 09:28

Survivor Eleme Potasına Giden İsim Değişti! Ayşe Yüksel Döndü; Yağmur Banda Yokluk Adasında! Acun Ilıcalı Öyle Bir Şey Karar Verdi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir değişim yaşandı! Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte eleme potasına giden isim Ayşe Yüksel olmuştu ama Acun Ilıcalı’nın kararı her şeyi sil baştan yaptı! Yağmur Banda’ya yokluk adası görünürken; tüm eleme sistemi değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi verilmişti. Dokunulmazlık mücadelesini kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise Ayşe Yüksel’i eleme potasına göndermişti ama skandal bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Nis 2022 - 09:23 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 12 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti? mask
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 12 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?
Survivor All-Star 76. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 12 Nisan 2022 76. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 76. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 12 Nisan 2022 76. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 75. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Kim Gitti? Ayşe Mi, Adem Mi, Nagihan Mı? Survivor 11 Nisan 2022 75. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 75. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Kim Gitti? Ayşe Mi, Adem Mi, Nagihan Mı? Survivor 11 Nisan 2022 75. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All Star’da Şampiyon İfşa Oldu! Twitter Kararını Verdi; Birinci Ne Adem, Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Batuhan… O İsim Şampiyonluk Tacını Taktı! mask
Survivor All Star’da Şampiyon İfşa Oldu! Twitter Kararını Verdi; Birinci Ne Adem, Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Batuhan… O İsim Şampiyonluk Tacını Taktı!
Survivor All Star Yarışmasında Kadınların Şampiyonu Belli Oldu! Ne Nisa, Ne Ayşe, Ne Merve, Ne Seda… Twitter Kararını Verdi; O İsim… mask
Survivor All Star Yarışmasında Kadınların Şampiyonu Belli Oldu! Ne Nisa, Ne Ayşe, Ne Merve, Ne Seda… Twitter Kararını Verdi; O İsim…
Survivor Sude’nin Eski Sevgilisi Ortaya Çıktı! Meğer Evliliğin Kenarından Dönmüşler! Son Pozları Çılgına Yok Arık Dedirtti! Mert Öcal Deliye Dönebilir… mask
Survivor Sude’nin Eski Sevgilisi Ortaya Çıktı! Meğer Evliliğin Kenarından Dönmüşler! Son Pozları Çılgına Yok Arık Dedirtti! Mert Öcal Deliye Dönebilir…
Survivor Batuhan ve Adem’den Olaylı Gece! Yumruk Yumruğa Kavga... Birbirlerine Kardeş Demişlerdi; Ortalığı Karıştırdı! “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan ve Adem’den Olaylı Gece! Yumruk Yumruğa Kavga... Birbirlerine Kardeş Demişlerdi; Ortalığı Karıştırdı! “Yok Artık!”
Survivor Mert Öcal'ın Sude Açıklaması Şok Etti! Sonunda Patladı... Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Yer Gök İnledi! “İticisiniz!” Sosyal Medya Kaynıyor! mask
Survivor Mert Öcal'ın Sude Açıklaması Şok Etti! Sonunda Patladı... Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Yer Gök İnledi! “İticisiniz!” Sosyal Medya Kaynıyor!
Survivor Evrim Füzeyi Gönderdi! Gönüllüler Takımının Foyası Ortaya Çıktı; Meğer Seda; Sude ve Yağmur’a… Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Evrim Füzeyi Gönderdi! Gönüllüler Takımının Foyası Ortaya Çıktı; Meğer Seda; Sude ve Yağmur’a… Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Survivor Tarihinde Bir İlk; Acun Ilıcalı Erkek Yarışmacıları Tek Tek Gönderiyor! 15 Yıldır Böyle Bir Şey Hiç Olmadı… Ağızlar Yarım Metre Açık! Dominik Adası Yıkılıyor! mask
Survivor Tarihinde Bir İlk; Acun Ilıcalı Erkek Yarışmacıları Tek Tek Gönderiyor! 15 Yıldır Böyle Bir Şey Hiç Olmadı… Ağızlar Yarım Metre Açık! Dominik Adası Yıkılıyor!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol'un Şuan Ki Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ali Özbir İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti! mask
Esra Erol'un Şuan Ki Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ali Özbir İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti!
Ata Demirer İğne İpliğe Döndü! Fit Halini Görenler Şaştı Kaldı! Kimse Gözlerine İnanmak İstemiyor! Tam Tamına 18 Kilo... İşte Mide Ameliyatı Açıklaması... mask
Ata Demirer İğne İpliğe Döndü! Fit Halini Görenler Şaştı Kaldı! Kimse Gözlerine İnanmak İstemiyor! Tam Tamına 18 Kilo... İşte Mide Ameliyatı Açıklaması...
Survivor Ekstra'nın Eski Sunucusu Semih Öztürk Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! O Sözler Kazanları Kaynayacak! Acun Ilıcalı İşten Kovmuştu… “Mahalle Baskısıyla…” mask
Survivor Ekstra'nın Eski Sunucusu Semih Öztürk Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! O Sözler Kazanları Kaynayacak! Acun Ilıcalı İşten Kovmuştu… “Mahalle Baskısıyla…”
Survivor Gizem Memiç'in Biricik Eşi Bakın Çıka Çıka Kim Çıktı! Tescilli Güzel Survivor Gizem’in Eşi Burak Mert Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? mask
Survivor Gizem Memiç'in Biricik Eşi Bakın Çıka Çıka Kim Çıktı! Tescilli Güzel Survivor Gizem’in Eşi Burak Mert Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Ebru Şallı'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Uğur Akkuş İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Ebru Şallı'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Uğur Akkuş İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Survivor All Star’da Şampiyon İfşa Oldu! Twitter Kararını Verdi; Birinci Ne Adem, Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Batuhan… O İsim Şampiyonluk Tacını Taktı! mask
Survivor All Star’da Şampiyon İfşa Oldu! Twitter Kararını Verdi; Birinci Ne Adem, Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Batuhan… O İsim Şampiyonluk Tacını Taktı!
Oğlum Dizisinin İlyas'ı Timur Acar Bakın Kaç Yaşında! Eşi Eda Özerkan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Oğlum Dizisinin İlyas'ı Timur Acar Bakın Kaç Yaşında! Eşi Eda Özerkan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Survivor All Star Yarışmasında Kadınların Şampiyonu Belli Oldu! Ne Nisa, Ne Ayşe, Ne Merve, Ne Seda… Twitter Kararını Verdi; O İsim… mask
Survivor All Star Yarışmasında Kadınların Şampiyonu Belli Oldu! Ne Nisa, Ne Ayşe, Ne Merve, Ne Seda… Twitter Kararını Verdi; O İsim…
Masterchef All Star İçin Acun Ilıcalı İmzaları Attı! Şeflerin Hepsini Sildi Attı; Yarışmacıların İsimleri Ortaya Çıktı! Barbaros, Alican, Yasin Obuz… mask
Masterchef All Star İçin Acun Ilıcalı İmzaları Attı! Şeflerin Hepsini Sildi Attı; Yarışmacıların İsimleri Ortaya Çıktı! Barbaros, Alican, Yasin Obuz…
Masterchef Somer Şef Açıklaması Şok Etti! Acun Ilıcalı Bu İtiraftan Sonra Acun Medya’nın Kapılarını Kapatabilir! “Maaşa Zam İşine Son!” mask
Masterchef Somer Şef Açıklaması Şok Etti! Acun Ilıcalı Bu İtiraftan Sonra Acun Medya’nın Kapılarını Kapatabilir! “Maaşa Zam İşine Son!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Anıl Berk Baki'nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İlayda Oral’ı Gören Şaştı Kaldı… Güzelliği Yakıp Geçiyor… mask
Survivor Anıl Berk Baki'nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İlayda Oral’ı Gören Şaştı Kaldı… Güzelliği Yakıp Geçiyor…
Asla Pes Etmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Gücü Tükense De Hayallerinin Peşinde Koşan O Burçlar… mask
Asla Pes Etmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Gücü Tükense De Hayallerinin Peşinde Koşan O Burçlar…
Mavi Gözlü, Sarı Saçlı Çocukları Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Güzel Çocuğu Olan O Burçlar… mask
Mavi Gözlü, Sarı Saçlı Çocukları Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Güzel Çocuğu Olan O Burçlar…
Ankara İftar Vakti Saat Kaçta? Ankara’da 11 Nisan 2022 İftar Saati 19.30, Teravih 20.53 Ve Sahur 04.40 Olacak! mask
Ankara İftar Vakti Saat Kaçta? Ankara’da 11 Nisan 2022 İftar Saati 19.30, Teravih 20.53 Ve Sahur 04.40 Olacak!
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 12 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti? mask
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 12 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?
Nisan Ayında Şansı Dönecek Burçlar Belli Oldu! İşte Sağlık, para ve aşk konularında Şanslı O Burçlar… mask
Nisan Ayında Şansı Dönecek Burçlar Belli Oldu! İşte Sağlık, para ve aşk konularında Şanslı O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status