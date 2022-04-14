- 14 Nis 2022 - 05:09

Survivor'da İsim Son Anda Değişti! Ayşe Yüksel Geri Geliyor; Yağmur Banda Yokluk Adasına Yollandı! Acun Ilıcalı Öyle Bir Şey Karar Verdi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir değişim yaşandı! Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte eleme potasına giden isim Ayşe Yüksel olmuştu ama Acun Ilıcalı’nın kararı her şeyi sil baştan yaptı! Yağmur Banda’ya yokluk adası görünürken; tüm eleme sistemi değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi verilmişti. Dokunulmazlık mücadelesini kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise Ayşe Yüksel’i eleme potasına göndermişti ama skandal bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Nis 2022 - 05:09 Ankara- Yaşam

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