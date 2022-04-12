Seren Serengil Şeyma Subaşı’nı Yerden Yere Vurdu! Canlı Yayını Kattı Karıştırdı; Ağızlar Açık Kaldı! “Kucak Kucağa Oturup Öpüşürken…”
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da Seren Serengil adeta açtı ağzını yumdu gözünü! Şeyma Subaşı hakkında çok sert açıklamalarda bulunan Seren Serengil, canlı yayını karıştırdı! Şeyma Subaşı için “Kucak kucağa oturup öpüşürken…” sözleriyle başlayan ifadelere yer veren Seren Serengil ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şeyma Subaşı’nı sevmediğini ve onaylamadığını her fırsatta dile getiren Seren Serengil, Şeyma Subaşı’nın kızıyla çekilmiş olduğu fotoğraftaki protez tırnaklar hakkında skandal yorumlara neden oldu. Tepkileri üst üste alan Şeyma Subaşı için bir darbede Seren Serengil’den geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.