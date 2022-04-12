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12 Nis 2022 - 09:54

Seren Serengil Şeyma Subaşı’nı Yerden Yere Vurdu! Canlı Yayını Kattı Karıştırdı; Ağızlar Açık Kaldı! “Kucak Kucağa Oturup Öpüşürken…”

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da Seren Serengil adeta açtı ağzını yumdu gözünü! Şeyma Subaşı hakkında çok sert açıklamalarda bulunan Seren Serengil, canlı yayını karıştırdı! Şeyma Subaşı için “Kucak kucağa oturup öpüşürken…” sözleriyle başlayan ifadelere yer veren Seren Serengil ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…