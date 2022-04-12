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12 Nis 2022 - 10:28

Survivor Yasin’den Flaş Ayşe Yüksel Açıklaması! Twitter’i Ayağa Kaldırdı; Yıllardır Tanışıyorlardı… Koloniye Tokat Gibi Çarptı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışamlarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Yasin Obuz’dan flaş Ayşe Yüksel açıklaması geldi. Dün akşam potaya gönderilen Ayşe Yüksel için Twitter’ı ayağa kaldıran Yasin Obuz, yıllardır tanışıklıklarının arkasında durdu! Koloni adı verilen isimlere tokat gibi çarpan Yasin Obuz, sözleriyle ortalığı inim inim inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…