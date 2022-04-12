Survivor Yasin’den Flaş Ayşe Yüksel Açıklaması! Twitter’i Ayağa Kaldırdı; Yıllardır Tanışıyorlardı… Koloniye Tokat Gibi Çarptı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışamlarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Yasin Obuz’dan flaş Ayşe Yüksel açıklaması geldi. Dün akşam potaya gönderilen Ayşe Yüksel için Twitter’ı ayağa kaldıran Yasin Obuz, yıllardır tanışıklıklarının arkasında durdu! Koloni adı verilen isimlere tokat gibi çarpan Yasin Obuz, sözleriyle ortalığı inim inim inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star’da dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler olmuştu. Ayşe Yüksel’de potaya giden ilk isim olmuştu. Bunun üzerine Yasin Obuz adeta çıldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.