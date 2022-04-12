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12 Nis 2022 - 11:49

Masumlar Apartmanı Dizisinden Hasibe Ayrılıyor! Verilen Karar Milyonları Dumur Etti! “Sonunda Kurtulduk!” Twitter Yıkılıyor!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinden göbek attıracak bir vedanın çanları çalınmaya başladı. Açelya Devrim Yılhan’ın hayat verdiği Hasibe karakterinin diziden çıkacağı kesinleşti. Verilen karar milyonların dumur olmasına neden olurken; birçok kişiyse “Sonunda kurtulduk” yorumlarında bulundu! İşte Twitter’ı yıkan o gelişme…