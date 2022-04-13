Masumlar Apartmanı Dizisinden Kahreden Haber! Oyuncunun Final Kararı Milyonları Dumur Etti! “Sonunda Kurtulduk!” Hasibe'nin Ayrılığı Yürekleri Acıtacak!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinden göbek attıracak bir vedanın çanları çalınmaya başladı. Açelya Devrim Yılhan’ın hayat verdiği Hasibe karakterinin diziden çıkacağı kesinleşti. Verilen karar milyonların dumur olmasına neden olurken; birçok kişiyse “Sonunda kurtulduk” yorumlarında bulundu! İşte Twitter’ı yıkan o gelişme…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerinde bulunduğu Masumlar Apartmanı her Salı akşamı sallıyor. Dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı dizisinde finale adım adım gelindiği görülürken; dizinin yeniden kitaptaki seyrine dönmesi seyircileri yeniden ekranlara bağladı. Peki, Hasibe karakteri diziden nasıl ayrılacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.