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12 Nis 2022 - 12:12

Şeyma Subaşı’na Eski Sevgilisinden Skandal Darbe! Meedo Yerin Dibine Soktu; Son Hamlesi Tir Tir Titretti! “Ne Yaptın Sen Meedo!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi her şeyi yerle bir etti. Skandal bir darbe indiren eski aşk Meedo, adeta yerin dibine soktu! Son hamlesi tir tir titreten Meedo’ya milyonlarca kişi ise “Sen ne yaptın Meedo” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…