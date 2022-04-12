- 12 Nis 2022 - 12:12 G: 12 Nis 2022 - 12:19

Şeyma Subaşı’na Eski Sevgilisinden Skandal Darbe! Meedo Yerin Dibine Soktu; Son Hamlesi Tir Tir Titretti! “Ne Yaptın Sen Meedo!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi her şeyi yerle bir etti. Skandal bir darbe indiren eski aşk Meedo, adeta yerin dibine soktu! Son hamlesi tir tir titreten Meedo’ya milyonlarca kişi ise “Sen ne yaptın Meedo” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce ayrılma kararı alan Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi, şok etkisi yaratmıştı. Şeyma Subaşı’na darbeyi indiren Meedo, sosyal medyayı adeta felç bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Nis 2022 - 12:12 Ankara- Yaşam

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