Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Barış Mı, Ayşe Mi? Acun Ilıcalı Bile Neye Uğradığını Şaşıracak! Öyle Bir İsim Gidiyor Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen isim ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın bile neye uğradığını şaşıracağı bir elemenin yaşanacağı gündeme bomba gibi düşerken; akıllarda ise iki soru belirdi. Bu potadan çıkamayacak kişi Ayşe mi olacak, Barış mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde ise potaya gidecek olan tüm isimler ortaya çıktı. Son dokunulmazlık oyununun oynanmasıyla birlikte Gönüllüler takımı bir konsey oluşturdu. Bu sayede Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe arasından bir ismin hayallerine veda edeceği tam olarak netleşmiş oldu. Peki, hangi isim bu akşam ekranlara veda edecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.