- 12 Nis 2022 - 12:37 G: 12 Nis 2022 - 12:46

Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Barış Mı, Ayşe Mi? Acun Ilıcalı Bile Neye Uğradığını Şaşıracak! Öyle Bir İsim Gidiyor Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen isim ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın bile neye uğradığını şaşıracağı bir elemenin yaşanacağı gündeme bomba gibi düşerken; akıllarda ise iki soru belirdi. Bu potadan çıkamayacak kişi Ayşe mi olacak, Barış mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde ise potaya gidecek olan tüm isimler ortaya çıktı. Son dokunulmazlık oyununun oynanmasıyla birlikte Gönüllüler takımı bir konsey oluşturdu. Bu sayede Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe arasından bir ismin hayallerine veda edeceği tam olarak netleşmiş oldu. Peki, hangi isim bu akşam ekranlara veda edecek?

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12 Nis 2022 - 12:37 Ankara- Yaşam

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