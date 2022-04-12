Tüm Emekli Vatandaş Mutluluktan Halay Çekecek! Bayram İkramiyelerinin Ne Kadar Olacağı Ortaya Çıktı! Tarihler Belli…

Bir süredir emeklinin gündeminde iki ayrı konu bulunuyor; bunlardan ilki temmuz ayında alacağı zammın yüzdesiyken, ikincisi de önümüzdeki haftalarda yatacak olan Ramazan Bayramı ikramiyesinin tutarı oluyor. Günden güne daha da yaklaşan bayram ödemeleri öncesi Ankara’da hazırlıklar devam ederken; emeklilerin alacağı tutar da belli olmuş bulunuyor! Peki, 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri 2022 yılında zam alacak mı? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte, tüm sorulara yanıtlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...