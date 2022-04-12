Tüm Emekli Vatandaş Mutluluktan Halay Çekecek! Bayram İkramiyelerinin Ne Kadar Olacağı Ortaya Çıktı! Tarihler Belli…
Bir süredir emeklinin gündeminde iki ayrı konu bulunuyor; bunlardan ilki temmuz ayında alacağı zammın yüzdesiyken, ikincisi de önümüzdeki haftalarda yatacak olan Ramazan Bayramı ikramiyesinin tutarı oluyor. İşte Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili son detaylar...
Bir süredir emeklinin gündeminde iki ayrı konu bulunuyor; bunlardan ilki temmuz ayında alacağı zammın yüzdesiyken, ikincisi de önümüzdeki haftalarda yatacak olan Ramazan Bayramı ikramiyesinin tutarı oluyor. Günden güne daha da yaklaşan bayram ödemeleri öncesi Ankara’da hazırlıklar devam ederken; emeklilerin alacağı tutar da belli olmuş bulunuyor! Peki, 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri 2022 yılında zam alacak mı? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte, tüm sorulara yanıtlar…
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12 Nis 2022 - 13:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.