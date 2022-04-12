- 12 Nis 2022 - 12:57 G: 12 Nis 2022 - 13:13

Yasak Elma Dizisinden Bebek Müjdesi Geldi! Kumru’ya Gelen Kardeş Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Bu Kez Her Şey Bambaşka Olacak!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan muhteşem bebek müjdesi geldi! Kumru’ya verilen kardeş müjdesi ağızların açık kalmasına neden oldu! Yasak Elma dizisinde her şey bambaşka bir rotaya girerken; dengeler değişti! Milada imzasını atan Yasak Elma, Kumru’nun gerçekleri öğrenmesiyle tepetaklak etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Dengelerin alt üst olduğu Yasak Elma dizisinde Ender ve Yıldız dostluğu iyice kırılırken; Kumru ve Yıldız dostluğunun da arası açılmaya başlamıştı. Tam o anda ise verilen kardeş müjdesi şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Nis 2022 - 12:57 Ankara- Yaşam

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