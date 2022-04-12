SSK, Bağ-Kur Emeklisi Paraya Para Demeyecek! Hesaplar Yüklü Miktarda Parayla Donup Kalacak! Sadece 3 Ay Sonra…

Ara zammı garanti olan emekli ve memurun gözü kulağı Ankara’dayken; TÜİK tarafından açıklanan üç aylık enflasyon hem emeklinin hem de memurun alacağı zammı ortaya çıkardı. Bu rakamların ardından Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ni açıklaması da zammın akıbetini resmen gözler önüne serdi. Bu yüzdelik rakamlardan yola çıkan uzmanlar ise, en düşük memur ve emekli maaşının temmuz ayındaki tutarını hesapladı. Peki, memur ve emekliler ne kadar zam alacak 2022? Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, tüm sorulara yanıtlar…

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