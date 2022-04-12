Diriliş Ertuğrul’un Parlayan Yıldızından Müjdeli Haber! Kanalla Anlaşmalar Yapıldı; Ortalık Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyor…
TRT1 ekranlarının bu sezonki en iddialı yapımlarından biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hem konusu hem oyuncu kadrosu hem çekim mekanları hem de çekim bütçesi ile iddiasını ortaya koymaya devam ediyor. İkinci sezon onayını da aldığı konuşulan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine hikayeyi daha da heyecanlı hale getirecek olan İvan isminde bir karakter katılıyor. İşte detaylar...
TRT1 ekranlarının bu sezonki en iddialı yapımlarından biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hem konusu hem oyuncu kadrosu hem çekim mekanları hem de çekim bütçesi ile iddiasını ortaya koymaya devam ediyor. İkinci sezon onayını da aldığı konuşulan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine hikayeyi daha da heyecanlı hale getirecek olan İvan isminde bir karakter katılıyor. Öte yandan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin İvan’ını TRT1 izleyicisi çok yakından tanıyor! Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil olan yeni oyuncu kim, karakteri ne? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi İvan kimdir, kim oynuyor? İşte, detaylar…
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12 Nis 2022 - 13:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.