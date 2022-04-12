Diriliş Ertuğrul’un Parlayan Yıldızından Müjdeli Haber! Kanalla Anlaşmalar Yapıldı; Ortalık Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyor…

TRT1 ekranlarının bu sezonki en iddialı yapımlarından biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hem konusu hem oyuncu kadrosu hem çekim mekanları hem de çekim bütçesi ile iddiasını ortaya koymaya devam ediyor. İkinci sezon onayını da aldığı konuşulan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine hikayeyi daha da heyecanlı hale getirecek olan İvan isminde bir karakter katılıyor. Öte yandan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin İvan’ını TRT1 izleyicisi çok yakından tanıyor! Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil olan yeni oyuncu kim, karakteri ne? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi İvan kimdir, kim oynuyor? İşte, detaylar…

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