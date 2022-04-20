- 20 Nis 2022 - 23:32

Migros Market Ayçiçek Yağı Zamlardan Sonra İlk Kez Bu Fiyata Satışta! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Düştü! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor!

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros, Ramazan ayını indirim üzerine indirim ile karşıladı. Ramazan’ın ilk haftası itibariyle özellikle temel gıda ürünlerinde ciddi indirimler gerçekleştiren Migros marketleri, Ramazan’ın ikinci haftası itibariyle Ayçiçek yağlarını da bu indirimleri arasına dahil etti. İşte detaylar...

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros, Ramazan ayını indirim üzerine indirim ile karşıladı. Ramazan’ın ilk haftası itibariyle özellikle temel gıda ürünlerinde ciddi indirimler gerçekleştiren Migros marketleri, Ramazan’ın ikinci haftası itibariyle Ayçiçek yağlarını da bu indirimleri arasına dahil etti. Ayçiçek yağlarında yüzde 30’u geçen indirimler yapan Migros marketleri, güncel fiyatlarını da açıkladı. Peki, Migros marketlerinde 5 litrelik Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? Migros marketlerinde Ayçiçek yağında indirim var mı? Migros marketleri 1 L, 2 L, 3 L ve 4 L Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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20 Nis 2022 - 23:32 - Yaşam

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