Migros Market Ayçiçek Yağı Zamlardan Sonra İlk Kez Bu Fiyata Satışta! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Düştü! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor!
Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros, Ramazan ayını indirim üzerine indirim ile karşıladı. Ramazan’ın ilk haftası itibariyle özellikle temel gıda ürünlerinde ciddi indirimler gerçekleştiren Migros marketleri, Ramazan’ın ikinci haftası itibariyle Ayçiçek yağlarını da bu indirimleri arasına dahil etti. İşte detaylar...
Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros, Ramazan ayını indirim üzerine indirim ile karşıladı. Ramazan’ın ilk haftası itibariyle özellikle temel gıda ürünlerinde ciddi indirimler gerçekleştiren Migros marketleri, Ramazan’ın ikinci haftası itibariyle Ayçiçek yağlarını da bu indirimleri arasına dahil etti. Ayçiçek yağlarında yüzde 30’u geçen indirimler yapan Migros marketleri, güncel fiyatlarını da açıkladı. Peki, Migros marketlerinde 5 litrelik Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? Migros marketlerinde Ayçiçek yağında indirim var mı? Migros marketleri 1 L, 2 L, 3 L ve 4 L Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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20 Nis 2022 - 23:32 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.