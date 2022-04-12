Üç Kuruş Dizisindeki Leyla’nın Defteri Kapandı! Finale Ramak Kala Diziyle Tüm Anlaşması Bitti! Kalemi Kırıldı, “Güle Güle…”
Show TV ekranlarının iddialı hikayelerinden birini ekranlara getiren Üç Kuruş dizisi, bu hafta seyircisine kötü bir sürpriz yaptı. Efe ve Leyla’nın düğününde yaşananlar, kimin öldüğü konusunda kafaları karıştırırken; Üç Kuruş dizisinin yayınlanan ön izlemesi seyirciyi adeta endişelendirir hale geldi. İşte Üç Kuruş dizisi ve Leyla karakteri ile ilgili son detaylar...
Show TV ekranlarının iddialı hikayelerinden birini ekranlara getiren Üç Kuruş dizisi, bu hafta seyircisine kötü bir sürpriz yaptı. Efe ve Leyla’nın düğününde yaşananlar, kimin öldüğü konusunda kafaları karıştırırken; Üç Kuruş dizisinin yayınlanan ön izlemesi seyirciyi adeta endişelendirir hale geldi. Öte yandan Üç Kuruş dizisinin ön izlemesi ölen ismin Leyla olup, olmadığını da açıklığa kavuşturdu! Peki, Üç Kuruş dizisinde neler oluyor? Üç Kuruş dizisi Leyla öldü mü? Üç Kuruş dizisini Leyla’sı Aslıhan Malbora diziden ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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12 Nis 2022 - 13:42 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.