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12 Nis 2022 - 13:33

Survivor’da Acun Ilıcalı’yı Mosmor Edecek Skandal Olay! Şikeli Oyun Tepetaklak Etti; Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! Meğer O Oyunda…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan skandal gelişmeler gelmeye devam ediyor! Son gelen paylaşımla birlikte Acun Ilıcalı’nın mosmor olacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Şikeli oyun; sinilerin bozulmasına ve her şeyin tepetaklak olmasına neden oldu! sosyal medyayı sallayan bu durum, kısa sürede büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…