Survivor’da Acun Ilıcalı’yı Mosmor Edecek Skandal Olay! Şikeli Oyun Tepetaklak Etti; Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! Meğer O Oyunda…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan skandal gelişmeler gelmeye devam ediyor! Son gelen paylaşımla birlikte Acun Ilıcalı’nın mosmor olacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Şikeli oyun; sinilerin bozulmasına ve her şeyin tepetaklak olmasına neden oldu! sosyal medyayı sallayan bu durum, kısa sürede büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlığı kazanmak ve takımını korumak isteyen Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından kazanan takım Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise konseyde Ayşe Yüksel’i potaya gönderme kararı almıştı! Oynanan oyunlarından bir tanesinin ise şok bir halde bıraktığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.