- 12 Nis 2022 - 13:33 G: 12 Nis 2022 - 13:54

Survivor’da Acun Ilıcalı’yı Mosmor Edecek Skandal Olay! Şikeli Oyun Tepetaklak Etti; Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! Meğer O Oyunda…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan skandal gelişmeler gelmeye devam ediyor! Son gelen paylaşımla birlikte Acun Ilıcalı’nın mosmor olacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Şikeli oyun; sinilerin bozulmasına ve her şeyin tepetaklak olmasına neden oldu! sosyal medyayı sallayan bu durum, kısa sürede büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlığı kazanmak ve takımını korumak isteyen Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından kazanan takım Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise konseyde Ayşe Yüksel’i potaya gönderme kararı almıştı! Oynanan oyunlarından bir tanesinin ise şok bir halde bıraktığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Nis 2022 - 13:33 Ankara- Yaşam

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