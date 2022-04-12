Bim Market Kırmızı Et ve Ayçiçek Yağında Vurgun Yaptı! “En Ucuzu Burada” Dedi, Etiketleri Resmen Yarıladı! Toz Şeker Bile…

İndirimlerinde yeni bir haftaya daha giriş yapmış olan BİM, salı gününden itibaren geçerli olacak haftanın ilk aktüel ürünlerini açıkladı. Ayçiçek yağından şekere; sucuktan kıymaya kadar pek çok üründe indirime giden BİM, Ramazan ayı olması nedeniyle indirimlerini gıda ürünlerine yoğunlaştırdı. Öte yandan BİM’de kırmızı et fiyatlarını görenler, hemen soluğu market önlerinde aldı! Peki, BİM’de bu haftaki indirimler neler? BİM’de ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? BİM’de dana kıyma, kuşbaşı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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