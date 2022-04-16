- 16 Nis 2022 - 05:44

Survivor Semih Öztürk Ekstra Programına Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür…

Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan’ın ölümünün ardından Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı paylaşım bir hayli dikkat çekmişti. Bu paylaşımdan sadece birkaç gün sonra Survivor Ekstra programı yorumculuğundan ayrılan Semih Öztürk’ün Acun Ilıcalı tarafından işten çıkarıldığı iddia edilmişti. İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan’ın ölümünün ardından Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı paylaşım bir hayli dikkat çekmişti. Bu paylaşımdan sadece birkaç gün sonra Survivor Ekstra programı yorumculuğundan ayrılan Semih Öztürk’ün Acun Ilıcalı tarafından işten çıkarıldığı iddia edilmişti. Şimdi ortaya atılan yeni bir iddia ve Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı yeni paylaşım, Öztürk’ün programa dönüş sinyallerini verdi! Peki, Semih Öztürk Survivor Ekstra programına geri mi dönüyor? Semih Öztürk ile Acun Ilıcalı barıştı mı? Semih Öztürk TV8’e dönecek mi? İşte, detaylar…

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16 Nis 2022 - 05:44 - Survivor 2022

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