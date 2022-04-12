- 12 Nis 2022 - 14:19 G: 12 Nis 2022 - 14:23

Benzin ve Motorine İndirim Üzerine İndirim! 12 Nisan Akaryakıt Fiyatları El Kol Titretiyor! Kuyruk Fizan’a Kadar Var!

Merak ile takip edilen fiyat listelerinden biri haline gelmiş olan akaryakıtta zam üstüne zam derken, rüzgar tersine döndü; bu kez de indirim üstüne indirim gelmeye başladı! Motorin, benzin ve LPG fiyatları vatandaşın adeta cebini yakarken; düşüşe geçen brent petrolün varil fiyatları tabelalara yavaş yavaş yansır hale geldi. İşte Güncel Akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar...

Merak ile takip edilen fiyat listelerinden biri haline gelmiş olan akaryakıtta zam üstüne zam derken, rüzgar tersine döndü; bu kez de indirim üstüne indirim gelmeye başladı! Motorin, benzin ve LPG fiyatları vatandaşın adeta cebini yakarken; düşüşe geçen brent petrolün varil fiyatları tabelalara yavaş yavaş yansır hale geldi. Gelen son indirim ile birlikte güncel akaryakıt fiyatları da belli oldu. Peki, benzine ve motorine indirim gelecek mi? Benzin, mazot, LPG bugün kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Nisan akaryakıt fiyatları…

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12 Nis 2022 - 14:19 - Yaşam

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