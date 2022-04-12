Benzin ve Motorine İndirim Üzerine İndirim! 12 Nisan Akaryakıt Fiyatları El Kol Titretiyor! Kuyruk Fizan’a Kadar Var!
Merak ile takip edilen fiyat listelerinden biri haline gelmiş olan akaryakıtta zam üstüne zam derken, rüzgar tersine döndü; bu kez de indirim üstüne indirim gelmeye başladı! Motorin, benzin ve LPG fiyatları vatandaşın adeta cebini yakarken; düşüşe geçen brent petrolün varil fiyatları tabelalara yavaş yavaş yansır hale geldi. İşte Güncel Akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar...
Merak ile takip edilen fiyat listelerinden biri haline gelmiş olan akaryakıtta zam üstüne zam derken, rüzgar tersine döndü; bu kez de indirim üstüne indirim gelmeye başladı! Motorin, benzin ve LPG fiyatları vatandaşın adeta cebini yakarken; düşüşe geçen brent petrolün varil fiyatları tabelalara yavaş yavaş yansır hale geldi. Gelen son indirim ile birlikte güncel akaryakıt fiyatları da belli oldu. Peki, benzine ve motorine indirim gelecek mi? Benzin, mazot, LPG bugün kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Nisan akaryakıt fiyatları…
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12 Nis 2022 - 14:19 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.