Masterchef Somer Şef’ten Tüyler Ürperten Açıklama! Parayı Bulduktan Sonra… “Acun Ilıcalı Duymasın!” Meğer…
Bir süredir boşanma iddiaları ile gündeme gelen Somer Sivrioğlu, bu konu ile ilgili ilk kez konuştu. Hakkında yükselen “Parayı buldu, hayatı değişti” iddialarına da yanıt veren Somer Sivrioğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir boşanma iddiaları ile gündeme gelen Somer Sivrioğlu, bu konu ile ilgili ilk kez konuştu. Hakkında yükselen “Parayı buldu, hayatı değişti” iddialarına da yanıt veren Somer Sivrioğlu, sert çıktı. Peki, Somer Sivrioğlu boşandı mı, neden boşandı? Somer Sivrioğlu, hakkında konuşanlar için ne dedi? İşte, detaylar…
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12 Nis 2022 - 14:27 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.