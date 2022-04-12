Masterchef Somer Şef’ten Tüyler Ürperten Açıklama! Parayı Bulduktan Sonra… “Acun Ilıcalı Duymasın!” Meğer…

Bir süredir boşanma iddiaları ile gündeme gelen Somer Sivrioğlu, bu konu ile ilgili ilk kez konuştu. Hakkında yükselen “Parayı buldu, hayatı değişti” iddialarına da yanıt veren Somer Sivrioğlu, sert çıktı. Peki, Somer Sivrioğlu boşandı mı, neden boşandı? Somer Sivrioğlu, hakkında konuşanlar için ne dedi? İşte, detaylar…

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