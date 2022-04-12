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12 Nis 2022 - 14:27

Mahkum Dizisinden Yürekleri Yakan; Kapkara Veda! Seyircinin Nabzı Duracak, Her Şey Yerle Bir Olacak! “Güle Güle Fırat!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da her şey yerle bir olacak bir gelişme yaşandı! Yürekleri yakacak bir vedanın eşiğinde olduğu görülen Mahkum dizisinin oyuncusu seyircilerin nabzını durdurdu! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum sonrasında birçok kişiyse “Güle güle Fırat” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…