Mahkum Dizisinin Savcı Fırat'ı Acı Veren Vedası İfşa Oldu! Cemre'de Arkasından Gidiyor! O Sahne Seyircinin Nabzını Durduracak, Her Şey Yerle Bir Olacak! “Güle Güle Savcı Fırat!”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da her şey yerle bir olacak bir gelişme yaşandı! Yürekleri yakacak bir vedanın eşiğinde olduğu görülen Mahkum dizisinin oyuncusu seyircilerin nabzını durdurdu! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum sonrasında birçok kişiyse “Güle güle Fırat” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Anıl İlter ve Tugay Mercan gibi birbirinden yetenekli oyuncunu bulunduğu Mahkum dizisi Perşembe akşamlarını sallamaya devam ediyor. Her bölümüyle büyük bir heyecan yaşatan Mahkum dizisinde Avukat Cemre’nin ölümü beklenirken; Savcı Fırat’ın ölümü tüylerin ürpermesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.