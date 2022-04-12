- 12 Nis 2022 - 15:22 G: 12 Nis 2022 - 15:23

Survivor Ayşe Yarışmayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Eleme Umurunda Bile Olmadı, Pılını Pırtını Topladı! Sabır Mabır Kalmadı… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl bulunan ve kalplerde şimdiden şampiyon olan Ayşe Yüksel’in evine döndüğü gündeme bomba gibi düştü. Elemenin umurunda olmadığı ve pılını pırtını toplayıp evine döndüğü gündeme bomba gibi düştü! İşte milyonların ağzını açık bırakan o olay!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kaybetmişti. Ayşe Yüksel ise potaya giren ilk isim olmuştu. Elemenin eşiğinde olan Ayşe Yüksel’in son zamanlarda çok düşük olduğu ve stresli olduğu görülüyordu. Peki, Ayşe Yüksel yarışmadan ayrılma kararı aldı mı?

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12 Nis 2022 - 15:22 Ankara- Yaşam

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