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12 Nis 2022 - 15:22

Survivor Ayşe Yarışmayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Eleme Umurunda Bile Olmadı, Pılını Pırtını Topladı! Sabır Mabır Kalmadı… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl bulunan ve kalplerde şimdiden şampiyon olan Ayşe Yüksel’in evine döndüğü gündeme bomba gibi düştü. Elemenin umurunda olmadığı ve pılını pırtını toplayıp evine döndüğü gündeme bomba gibi düştü! İşte milyonların ağzını açık bırakan o olay!