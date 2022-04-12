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12 Nis 2022 - 15:49

Seda Sayan’ın Kızı Olarak Biliniyordu; Son Hali Dillere Dolandı! “Hamile Mi?” Seda Sayan Bile Şok Olur! Twitter Ayağa Kalktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın kızı olarak bilinen Solmaz Çiros, gündemi salladı geçti. Evleneceksen Gel isimli programda adını duyuran Solmaz Çiros’un son hali, dillere dolandı! Birçok kişi son halini gördükten sonra “Hamile mi?” sorularını yorumlarda belirtti. Seda Sayan’ın bile şok olacağını düşündüklerini belirten Solmaz Çiros hayranları dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…