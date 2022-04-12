Seda Sayan’ın Kızı Olarak Biliniyordu; Son Hali Dillere Dolandı! “Hamile Mi?” Seda Sayan Bile Şok Olur! Twitter Ayağa Kalktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın kızı olarak bilinen Solmaz Çiros, gündemi salladı geçti. Evleneceksen Gel isimli programda adını duyuran Solmaz Çiros’un son hali, dillere dolandı! Birçok kişi son halini gördükten sonra “Hamile mi?” sorularını yorumlarda belirtti. Seda Sayan’ın bile şok olacağını düşündüklerini belirten Solmaz Çiros hayranları dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunumuyla gerçekleşen Evleneceksen Gel isimli programda Kaan ve Nurullah isimli damat adalarıyla yaşadıkları aşkla gündeme gelen Solmaz Çiros, evlenme programının yayından kaldırılmasıyla birlikte o dönemler aşk yaşadığı Kaan’la bir film çekmişti. Şimdi ise ağızları açık bırakacak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.