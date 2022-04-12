Survivor Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Tansiyon Yüksek Acun Ilıcalı Canlarına Okudu; Kitaplar Kapandı! Acun Medya Çalışanları Mosmor Olacak!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşalar bitmek tükenmek nedir bilmiyor. Elenecek ismin kim olduğunun sosyal medyada yayılmaması ve kazanan takımların bilinmemesi için Acun Medya’nın çalışanlarını darmaduman ettiği biliyorken; son gelen ifşa herkesi mosmor etti! Kitapları kapanırken; yaşananlar dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her Salı bir elemenin yapılacağı bilinirken; bu akşamda Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe potasından bir isim hayallerine veda etmek zorunda kalacaktı. Bunun öncesinde oynanacak olan ödül oyunu ise gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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12 Nis 2022 - 19:17 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.