Survivor Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Tansiyon Yüksek Acun Ilıcalı Canlarına Okudu; Kitaplar Kapandı! Acun Medya Çalışanları Mosmor Olacak!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her Salı bir elemenin yapılacağı bilinirken; bu akşamda Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe potasından bir isim hayallerine veda etmek zorunda kalacaktı. Bunun öncesinde oynanacak olan ödül oyunu ise gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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