Survivor Hikmet Yolun Sonuna Geldi! Yaptığı Hata Hayatına Mal Oldu; Bavulu Eline Verildi! Devrede Öyle İsimler Var Ki… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet’in yaptığı son hamle her şeyin ayak bağı olmasına neden oldu! Yolun sonuna geldiği ve diskalifiye edileceği gündeme bomba gibi düşen Hikmet Tuğsuz, milyonları ayağa kaldırdı! Yaptığı tek hata hayatına mal olurken; bavulunun eline verildiği ve yarışmadan ayrılması işlemlerin başlatıldığı gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında Hikmet Tuğsuz’un oyun alanında yapmış olduğu tek hamle milyonların çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.