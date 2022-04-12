- 12 Nis 2022 - 19:25

Survivor Hikmet Yolun Sonuna Geldi! Yaptığı Hata Hayatına Mal Oldu; Bavulu Eline Verildi! Devrede Öyle İsimler Var Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet’in yaptığı son hamle her şeyin ayak bağı olmasına neden oldu! Yolun sonuna geldiği ve diskalifiye edileceği gündeme bomba gibi düşen Hikmet Tuğsuz, milyonları ayağa kaldırdı! Yaptığı tek hata hayatına mal olurken; bavulunun eline verildiği ve yarışmadan ayrılması işlemlerin başlatıldığı gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında Hikmet Tuğsuz’un oyun alanında yapmış olduğu tek hamle milyonların çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Nis 2022 - 19:25 Ankara- Yaşam

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