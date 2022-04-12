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12 Nis 2022 - 19:25

Survivor Hikmet Yolun Sonuna Geldi! Yaptığı Hata Hayatına Mal Oldu; Bavulu Eline Verildi! Devrede Öyle İsimler Var Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet’in yaptığı son hamle her şeyin ayak bağı olmasına neden oldu! Yolun sonuna geldiği ve diskalifiye edileceği gündeme bomba gibi düşen Hikmet Tuğsuz, milyonları ayağa kaldırdı! Yaptığı tek hata hayatına mal olurken; bavulunun eline verildiği ve yarışmadan ayrılması işlemlerin başlatıldığı gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…