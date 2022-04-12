Hande Erçel’e Kerem Bürsin’den Tüyler Ürperten Haber! Her Gece Ağlayarak Uyuyacak; Kabuslarla Uyanacak! “Yazık Kafana!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’e eski sevgilisi Kerem Bürsin’den kabus gibi haber geldi! Kerem Bürsin’in yapmış olduğu son paylaşım milyonların tüylerini ürperti! Yapılan paylaşımla birlikte Hande Erçel’in her geçe ağlayarak uyuyacağı ve kabuslarla uyanacağı dair yorumlar yapılırken; birçok kişi ise “Yazık kafana” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, ilk sezonun bitimiyle birlikte sevgili olduklarını duyurmuşlardı. Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in bu aşkı adeta 40 gün, 40 gece konuşulmuştu. 9 – 10 ay süren ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirme kararı alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarına derin bir acı bırakmıştı. Yürekleri sızlatan Hande Erçel’e eski aşkından kabus gibi paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.