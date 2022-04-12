Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Nis 2022 - 19:24

Hande Erçel’e Kerem Bürsin’den Tüyler Ürperten Haber! Her Gece Ağlayarak Uyuyacak; Kabuslarla Uyanacak! “Yazık Kafana!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’e eski sevgilisi Kerem Bürsin’den kabus gibi haber geldi! Kerem Bürsin’in yapmış olduğu son paylaşım milyonların tüylerini ürperti! Yapılan paylaşımla birlikte Hande Erçel’in her geçe ağlayarak uyuyacağı ve kabuslarla uyanacağı dair yorumlar yapılırken; birçok kişi ise “Yazık kafana” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…