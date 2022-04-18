- 18 Nis 2022 - 05:38

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Üzerine Yapışan Kıyafetlerle Fizik Şov Yaptı! Görenler “Ne Oldu Sana Gülten!” Dedi! Transparan Kıyafetiyle Olay Oldu

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, sosyal medyayı ateşler içerisinde bıraktı! Transparan kıyafetiyle bir bakanı bir daha baktıran Selin Genç, üzerine yapışan kıyafetleriyle fizik şov yaptı! Peki, güzel oyuncu Selin Genç nasıl bir paylaşımda bulundu?

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde uzun bir süre yer almış olan Selin Genç, kısa bir süre önce sevenlerine ve Gülten karakterine veda etmişti. Şimdi ise nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Nis 2022 - 05:38 Ankara- Yaşam

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