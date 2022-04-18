Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Üzerine Yapışan Kıyafetlerle Fizik Şov Yaptı! Görenler “Ne Oldu Sana Gülten!” Dedi! Transparan Kıyafetiyle Olay Oldu
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, sosyal medyayı ateşler içerisinde bıraktı! Transparan kıyafetiyle bir bakanı bir daha baktıran Selin Genç, üzerine yapışan kıyafetleriyle fizik şov yaptı! Peki, güzel oyuncu Selin Genç nasıl bir paylaşımda bulundu?
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde uzun bir süre yer almış olan Selin Genç, kısa bir süre önce sevenlerine ve Gülten karakterine veda etmişti. Şimdi ise nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.