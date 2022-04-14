- 14 Nis 2022 - 04:48

ASKİ Ankara Su Kesintileri:14 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 14 Nisan 2022 Perşembe su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 14 Nisan 2022 Perşembe Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Su kesintileri ile sınanmaya devam eden Ankaralılar için ASKİ’den bir kötü haber daha geliyor. Bugün yaşanacak olan su kesintilerinden ise, özellikle o ilçede yaşayan vatandaşlar etkileniyor. Peki, ASKİ 14 Nisan 2022 Perşembe Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 14 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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14 Nis 2022 - 04:48 - Yaşam

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ASKİ Ankara Su Kesintileri:14 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
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