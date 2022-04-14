- 14 Nis 2022 - 04:47

Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Nisan 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 14 Nisan 2022 Perşembe Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Bir süredir planlı şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşayan Ankaralılar, bugün de bu kesintilerin etkilerini yaşıyor. Özellikle o 9 ilçede yaşayan vatandaşlar ise, elektrik kesintilerinin olumsuz etkilerini yakinen tecrübe ediyor. Peki, 14 Nisan 2022 Perşembe Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 14 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…


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14 Nis 2022 - 04:47 - Yaşam

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Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Nisan 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
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