Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Nisan 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 14 Nisan 2022 Perşembe Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir süredir planlı şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşayan Ankaralılar, bugün de bu kesintilerin etkilerini yaşıyor. Özellikle o 9 ilçede yaşayan vatandaşlar ise, elektrik kesintilerinin olumsuz etkilerini yakinen tecrübe ediyor. Peki, 14 Nisan 2022 Perşembe Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 14 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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