Her burcun insanlarının elbette Yengeç burcu kişileri için evlilik uğruna yanıp tutuşmasını beklemiyoruz! Ancak bu listede yer alan burçlar değil evlenmek, evlilik kelimesinden bile adeta nefret ediyor! Peki, evlilikten uzak duran burçlar hangisidir? İşte evlilikten nefret eden o burçlar…

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