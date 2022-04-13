Evlilikten Uzak Duran Burçlar Hangisidir? İşte Evlilikten Nefret Eden O Burçlar…
Her burcun insanlarının elbette Yengeç burcu kişileri için evlilik uğruna yanıp tutuşmasını beklemiyoruz! Ancak bu listede yer alan burçlar değil evlenmek, evlilik kelimesinden bile adeta nefret ediyor! Sizde Evlilikte uzak duran burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanlarının elbette Yengeç burcu kişileri için evlilik uğruna yanıp tutuşmasını beklemiyoruz! Ancak bu listede yer alan burçlar değil evlenmek, evlilik kelimesinden bile adeta nefret ediyor! Peki, evlilikten uzak duran burçlar hangisidir? İşte evlilikten nefret eden o burçlar…
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13 Nis 2022 - 21:20 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.