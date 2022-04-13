Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Ekin Koç’u Görenler inanamadı! Meğer Aynı Dizide Oynuyorlar…
Şimdilerde rol aldığı Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri ile adından sıkça söz ettiren Aslıhan Malbora, özel hayatı ile de hayranlarını şaşırtan isimler arasındaki yerini aldı. Uzunca süredir bir birliktelik yaşayan Aslıhan Malbora’nın sevgilisini görenler gözlerine inanamazken; ünlü ismin ne zamandır ilişkisi olduğunu duyanların ise şaşkınlığı adeta iki katına çıktı! İşte Aslıhan Malbora ile ilgili detaylar...
Şimdilerde rol aldığı Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri ile adından sıkça söz ettiren Aslıhan Malbora, özel hayatı ile de hayranlarını şaşırtan isimler arasındaki yerini aldı. Uzunca süredir bir birliktelik yaşayan Aslıhan Malbora’nın sevgilisini görenler gözlerine inanamazken; ünlü ismin ne zamandır ilişkisi olduğunu duyanların ise şaşkınlığı adeta iki katına çıktı! Peki, Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Aslıhan Malbora kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Aslıhan Malbora hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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13 Nis 2022 - 07:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.