Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Ekin Koç’u Görenler inanamadı! Meğer Aynı Dizide Oynuyorlar…

Şimdilerde rol aldığı Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri ile adından sıkça söz ettiren Aslıhan Malbora, özel hayatı ile de hayranlarını şaşırtan isimler arasındaki yerini aldı. Uzunca süredir bir birliktelik yaşayan Aslıhan Malbora’nın sevgilisini görenler gözlerine inanamazken; ünlü ismin ne zamandır ilişkisi olduğunu duyanların ise şaşkınlığı adeta iki katına çıktı! Peki, Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Aslıhan Malbora kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Aslıhan Malbora hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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