Eslem Akar Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Deniz Kimdir?

ATV ekranlarının sezona yeni dahil ettiği yapımlardan biri olan Hakim dizisi, kısa süre içerisinde seyircisi ile birbirine alıştı. Öyle ki farklı hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile tanıtım fragmanlarından bu yana dek dikkat çeken Hakim dizisi, reytinglere de hızlı bir giriş yaptı. O kadronun genç isimlerinden biri olan Eslem Akar ise, dizide hayat verdiği Deniz karakteri ile şimdiden seyircinin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı! Peki, Hakim dizisi Deniz kimdir, kim canlandırıyor? Hakim dizisinin Deniz’i Eslem Akar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Eslem Akar hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...