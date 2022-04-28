- 28 Nis 2022 - 00:34

Eslem Akar Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Deniz Kimdir?

ATV ekranlarının sezona yeni dahil ettiği yapımlardan biri olan Hakim dizisi, kısa süre içerisinde seyircisi ile birbirine alıştı. Öyle ki farklı hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile tanıtım fragmanlarından bu yana dek dikkat çeken Hakim dizisi, reytinglere de hızlı bir giriş yaptı. O kadronun genç isimlerinden biri olan Eslem Akar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ATV ekranlarının sezona yeni dahil ettiği yapımlardan biri olan Hakim dizisi, kısa süre içerisinde seyircisi ile birbirine alıştı. Öyle ki farklı hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile tanıtım fragmanlarından bu yana dek dikkat çeken Hakim dizisi, reytinglere de hızlı bir giriş yaptı. O kadronun genç isimlerinden biri olan Eslem Akar ise, dizide hayat verdiği Deniz karakteri ile şimdiden seyircinin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı! Peki, Hakim dizisi Deniz kimdir, kim canlandırıyor? Hakim dizisinin Deniz’i Eslem Akar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Eslem Akar hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

28 Nis 2022 - 00:34 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Yener Özer’i Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Sessiz Sedasız Gizli Evlenmişler… mask
Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Yener Özer’i Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Sessiz Sedasız Gizli Evlenmişler…
Nükhet Duru'nun 'Medyadan Sakladım' Dediği Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Oğlunun Babası Dikran Masis’i Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer İş İnsanı İle Tam Tamına… mask
Nükhet Duru'nun 'Medyadan Sakladım' Dediği Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Oğlunun Babası Dikran Masis’i Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer İş İnsanı İle Tam Tamına…
Mehmet Günsür’ün Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Katerina Mongio’u Görenler Şaştı Kaldı… Meğer 3 Çoklu Mutlu Ve Evli… mask
Mehmet Günsür’ün Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Katerina Mongio’u Görenler Şaştı Kaldı… Meğer 3 Çoklu Mutlu Ve Evli…
Evlilik Hakkında Her Şey’in Sanem’i Tek Celsede Bitirdi! Boşanma Kararıyla Şok Etti; Sadece 10 Dakika Sürdü; Gözyaşları Sel Oldu Aktı… mask
Evlilik Hakkında Her Şey’in Sanem’i Tek Celsede Bitirdi! Boşanma Kararıyla Şok Etti; Sadece 10 Dakika Sürdü; Gözyaşları Sel Oldu Aktı…
Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Dilara Yalçın Okur’u Görenler Şaştı Kaldı… Meğer 11 Yıl Aynı Yastığa… mask
Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Dilara Yalçın Okur’u Görenler Şaştı Kaldı… Meğer 11 Yıl Aynı Yastığa…
Müge Anlı’nın Kapısından Dönen Songül Karlı Hayatının Şokunu Yaşadı! Eski Eşi Öyle Bir İsimle Çalışıyormuş Ki… Neler Oluyor? mask
Müge Anlı’nın Kapısından Dönen Songül Karlı Hayatının Şokunu Yaşadı! Eski Eşi Öyle Bir İsimle Çalışıyormuş Ki… Neler Oluyor?
Destan Dizisinin Mei Jin’isi Esra Kılıç Memleketiyle Şok Etti! Herkes Çinli Sanıyordu Ama Perde Arkası Aralandı! Meğer… mask
Destan Dizisinin Mei Jin’isi Esra Kılıç Memleketiyle Şok Etti! Herkes Çinli Sanıyordu Ama Perde Arkası Aralandı! Meğer…
Toygar Işıklı’nın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Aylin Işıklı’yı Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Yıllarca Adına Şarkılar Yazmış… mask
Toygar Işıklı’nın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Aylin Işıklı’yı Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Yıllarca Adına Şarkılar Yazmış…
Seda Sayan İstenmeyen Gelin Mi İlan Edildi! Kayınvalidesinden Şok Mesaj! Annesi Devreye Girdi! 25 Yaş Küçük Kocası… “Yok Artık!” mask
Seda Sayan İstenmeyen Gelin Mi İlan Edildi! Kayınvalidesinden Şok Mesaj! Annesi Devreye Girdi! 25 Yaş Küçük Kocası… “Yok Artık!”
Serenay Sarıkaya Minicik Eteğiyle Cayır Cayır Yaktı! Güzelliğini Kanıtladı; Sevgilisi Sinirden Çılgına Dönecek! “Kendine Gel Serenay!” mask
Serenay Sarıkaya Minicik Eteğiyle Cayır Cayır Yaktı! Güzelliğini Kanıtladı; Sevgilisi Sinirden Çılgına Dönecek! “Kendine Gel Serenay!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Nisan 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Nisan 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Yener Özer’i Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Sessiz Sedasız Gizli Evlenmişler… mask
Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Yener Özer’i Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Sessiz Sedasız Gizli Evlenmişler…
Nükhet Duru'nun 'Medyadan Sakladım' Dediği Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Oğlunun Babası Dikran Masis’i Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer İş İnsanı İle Tam Tamına… mask
Nükhet Duru'nun 'Medyadan Sakladım' Dediği Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Oğlunun Babası Dikran Masis’i Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer İş İnsanı İle Tam Tamına…
Mehmet Günsür’ün Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Katerina Mongio’u Görenler Şaştı Kaldı… Meğer 3 Çoklu Mutlu Ve Evli… mask
Mehmet Günsür’ün Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Katerina Mongio’u Görenler Şaştı Kaldı… Meğer 3 Çoklu Mutlu Ve Evli…
Evlilik Hakkında Her Şey’in Sanem’i Tek Celsede Bitirdi! Boşanma Kararıyla Şok Etti; Sadece 10 Dakika Sürdü; Gözyaşları Sel Oldu Aktı… mask
Evlilik Hakkında Her Şey’in Sanem’i Tek Celsede Bitirdi! Boşanma Kararıyla Şok Etti; Sadece 10 Dakika Sürdü; Gözyaşları Sel Oldu Aktı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status