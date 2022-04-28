Eslem Akar Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Deniz Kimdir?
ATV ekranlarının sezona yeni dahil ettiği yapımlardan biri olan Hakim dizisi, kısa süre içerisinde seyircisi ile birbirine alıştı. Öyle ki farklı hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile tanıtım fragmanlarından bu yana dek dikkat çeken Hakim dizisi, reytinglere de hızlı bir giriş yaptı. O kadronun genç isimlerinden biri olan Eslem Akar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
ATV ekranlarının sezona yeni dahil ettiği yapımlardan biri olan Hakim dizisi, kısa süre içerisinde seyircisi ile birbirine alıştı. Öyle ki farklı hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile tanıtım fragmanlarından bu yana dek dikkat çeken Hakim dizisi, reytinglere de hızlı bir giriş yaptı. O kadronun genç isimlerinden biri olan Eslem Akar ise, dizide hayat verdiği Deniz karakteri ile şimdiden seyircinin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı! Peki, Hakim dizisi Deniz kimdir, kim canlandırıyor? Hakim dizisinin Deniz’i Eslem Akar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Eslem Akar hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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28 Nis 2022 - 00:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.