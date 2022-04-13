- 13 Nis 2022 - 07:38 G: 13 Nis 2022 - 07:42

Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir?

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren oyunculardan biri olan Erdal Beşikçioğlu, şimdilerde yeni dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. ATV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Hakim ile televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya başlayan Erdal Beşikçioğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren oyunculardan biri olan Erdal Beşikçioğlu, şimdilerde yeni dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. ATV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Hakim ile televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya başlayan Erdal Beşikçioğlu, aynı zamanda Bergen ile sinema izleyicisi ile de buluştu. Öte yandan başarılı bir dönem geçiren Erdal Beşikçioğlu’nu mercek altına alan hayranları ise, ünlü ismin yaşı karşısında hayrete düştü! Peki, Hakim dizisi Ömer Arif kimdir, kim canlandırıyor? Hakim dizisinin Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Erdal Beşikçioğlu evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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13 Nis 2022 - 07:38 - Magazin

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