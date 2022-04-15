Survivor Sema Aydemir'in Eski Eşi Bakın Kimmiş? Şampiyonu Gören Yok Artık Diyor! Kimse İnanamıyor Sema Aydemir'in Eski Eşi Eşref Apak Kimdir?
Survivor All Star 2022 yarışmasında ikiz kardeşi Seda Aydemir Ocak’a karşı yarışması ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Sema Aydemir, performans açısından da öne çıkan kadın yarışmacıları arasındaki yerini bu sezon da aldı. Özel hayatı ile de sıkça merak edilen isimlerden biri olan Survivor Sema Aydemir ile ilgili detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 yarışmasında ikiz kardeşi Seda Aydemir Ocak’a karşı yarışması ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Sema Aydemir, performans açısından da öne çıkan kadın yarışmacıları arasındaki yerini bu sezon da aldı. Özel hayatı ile de sıkça merak edilen isimlerden biri olan Survivor Sema Aydemir, geçmişte yaşadığı evlilikle de sıkça gündeme gelmişti. Öte yandan Sema Aydemir’in eski eşinin de ünlü olduğunu öğrenenler ise, şaşırmadan edemedi! Peki, Survivor Sema Aydemir'in eski eşi Eşref Apak kimdir? Eşref Apak kaç yaşında, aslen nereli? Eşref Apak ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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15 Nis 2022 - 22:55 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.