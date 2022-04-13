Sürekli Alışveriş Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Her Ay Kredi Kartı Patlayan O Burçlar…
Kesinlikle en lüks restoranlara gitmek ve en pahalı kıyafetleri giymek her insanın hakkı! Ancak, bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar, lükse olan düşkünlüğünü birazcık abarttığı için her ay kredi kartını resmen patlatıyor. Sizde sürekli alışveriş yapmaya hastalığına sahip burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Kesinlikle en lüks restoranlara gitmek ve en pahalı kıyafetleri giymek her insanın hakkı! Ancak, bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar, lükse olan düşkünlüğünü birazcık abarttığı için her ay kredi kartını resmen patlatıyor. Sürekli olarak alışveriş yapan bu burçlar, harcamadan duramıyor! Peki, sürekli alışveriş yapan burçlar hangisidir? İşte her ay kredi kartı patlayan o burçlar…
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13 Nis 2022 - 09:34 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.