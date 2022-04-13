Ankara İçin Meteoroloji'den Sağanak Yağmur Uyarısı! Kar Yeniden Geliyor! İşte 5 Günlük Hava Durumu
Havalar tam ısındı derken, ülke geneline yeniden yayılmaya başlamış olan soğuk hava coğrafyanın tam olarak ortasında kalan başkent Ankara’yı da etkisi altına almaya başlıyor. Öte yandan sıcak havalara kanarak, hafta sonuna açık hava planı yapacak olan başkentliler ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen o haber ile yıkılacağa benziyor! İşte Ankara ile ilgili son hava durumu bilgisi....
Havalar tam ısındı derken, ülke geneline yeniden yayılmaya başlamış olan soğuk hava coğrafyanın tam olarak ortasında kalan başkent Ankara’yı da etkisi altına almaya başlıyor. Öte yandan sıcak havalara kanarak, hafta sonuna açık hava planı yapacak olan başkentliler ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen o haber ile yıkılacağa benziyor! Peki, Ankara’da bugün hava nasıl? Ankara’ya bugün yağmur yağacak mı? Ankara’da havalar ne zaman ısınacak? İşte 5 günlük Ankara hava durumu…
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13 Nis 2022 - 09:34 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.