- 13 Nis 2022 - 09:34 G: 13 Nis 2022 - 09:35

Ankara İçin Meteoroloji'den Sağanak Yağmur Uyarısı! Kar Yeniden Geliyor! İşte 5 Günlük Hava Durumu

Havalar tam ısındı derken, ülke geneline yeniden yayılmaya başlamış olan soğuk hava coğrafyanın tam olarak ortasında kalan başkent Ankara’yı da etkisi altına almaya başlıyor. Öte yandan sıcak havalara kanarak, hafta sonuna açık hava planı yapacak olan başkentliler ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen o haber ile yıkılacağa benziyor! İşte Ankara ile ilgili son hava durumu bilgisi....

Havalar tam ısındı derken, ülke geneline yeniden yayılmaya başlamış olan soğuk hava coğrafyanın tam olarak ortasında kalan başkent Ankara’yı da etkisi altına almaya başlıyor. Öte yandan sıcak havalara kanarak, hafta sonuna açık hava planı yapacak olan başkentliler ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen o haber ile yıkılacağa benziyor! Peki, Ankara’da bugün hava nasıl? Ankara’ya bugün yağmur yağacak mı? Ankara’da havalar ne zaman ısınacak? İşte 5 günlük Ankara hava durumu…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

13 Nis 2022 - 09:34 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara İftar Vakti Bugün Saat Kaçta? Ankara’da 11 Nisan 2022 İftar Saati 19.30, Teravih 20.53 Ve Sahur 04.40 Olacak! İftara ve ezana ne kadar kaldı? mask
Ankara İftar Vakti Bugün Saat Kaçta? Ankara’da 11 Nisan 2022 İftar Saati 19.30, Teravih 20.53 Ve Sahur 04.40 Olacak! İftara ve ezana ne kadar kaldı?
Ankara Elektrik Kesintisi! 12 Nisan 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 12 Nisan 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Nisan 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Nisan 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara’da Hamsi ve İstavrit Fiyatları Düştü! Karadeniz’de Mayınlara Rağmen Balıkçılar Balık Fiyatlarını Dibe İndirdi! İşte 8 Nisan Ankara Hali Hamsi Balık Fiyatları... mask
Ankara’da Hamsi ve İstavrit Fiyatları Düştü! Karadeniz’de Mayınlara Rağmen Balıkçılar Balık Fiyatlarını Dibe İndirdi! İşte 8 Nisan Ankara Hali Hamsi Balık Fiyatları...
Ankara 10 Nisan 2022 Pazar Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları… mask
Ankara 10 Nisan 2022 Pazar Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları…
Ankara’da Hafta Sonu Bol Güneşli Geçecek! Sıcaklar 23 Dereceye Ulaşıyor! Meteoroloji Hafta İçi Uyardı Düşüyor! İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu mask
Ankara’da Hafta Sonu Bol Güneşli Geçecek! Sıcaklar 23 Dereceye Ulaşıyor! Meteoroloji Hafta İçi Uyardı Düşüyor! İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu
Ankara İftar Vakti Saat Kaçta? Ankara’da 10 Nisan 2022 Pazar İftar Saati 19.27, Teravih 20.49 Ve Sahur 04.44 Olacak! mask
Ankara İftar Vakti Saat Kaçta? Ankara’da 10 Nisan 2022 Pazar İftar Saati 19.27, Teravih 20.49 Ve Sahur 04.44 Olacak!
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 10 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 10 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara İçin Meteoroloji'den Sağanak Yağmur Uyarısı! Kar Yeniden Geliyor! İşte 5 Günlük Hava Durumu mask
Ankara İçin Meteoroloji'den Sağanak Yağmur Uyarısı! Kar Yeniden Geliyor! İşte 5 Günlük Hava Durumu
Sürekli Alışveriş Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Her Ay Kredi Kartı Patlayan O Burçlar… mask
Sürekli Alışveriş Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Her Ay Kredi Kartı Patlayan O Burçlar…
Survivor'da Barış, Ayşe Ve Perviz Fanlarına Müjde! Eleme Potasından Kurtuldular! Survivor Gizem Bugün Adaya Veda Eden İsim Oldu! mask
Survivor'da Barış, Ayşe Ve Perviz Fanlarına Müjde! Eleme Potasından Kurtuldular! Survivor Gizem Bugün Adaya Veda Eden İsim Oldu!
iPhone 12 Mini'den Aklınızı Yerinden Alacak İndirim! Tam 3750 TL... Tükenmeden Koşanlar Alır mask
iPhone 12 Mini'den Aklınızı Yerinden Alacak İndirim! Tam 3750 TL... Tükenmeden Koşanlar Alır
Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Onun İçin Açtı! Resmen Para Saçtı... Hasan Can Kaya’ya Öyle Bir Hediye Aldı Ki! Hasan Can Kaya Kazancı Ne Kadar? mask
Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Onun İçin Açtı! Resmen Para Saçtı... Hasan Can Kaya’ya Öyle Bir Hediye Aldı Ki! Hasan Can Kaya Kazancı Ne Kadar?
Yeni Tüp Fiyatları Efsane Zam Geldi!12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları mask
Yeni Tüp Fiyatları Efsane Zam Geldi!12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status