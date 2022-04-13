Ankara İçin Meteoroloji'den Sağanak Yağmur Uyarısı! Kar Yeniden Geliyor! İşte 5 Günlük Hava Durumu

Havalar tam ısındı derken, ülke geneline yeniden yayılmaya başlamış olan soğuk hava coğrafyanın tam olarak ortasında kalan başkent Ankara’yı da etkisi altına almaya başlıyor. Öte yandan sıcak havalara kanarak, hafta sonuna açık hava planı yapacak olan başkentliler ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen o haber ile yıkılacağa benziyor! Peki, Ankara’da bugün hava nasıl? Ankara’ya bugün yağmur yağacak mı? Ankara’da havalar ne zaman ısınacak? İşte 5 günlük Ankara hava durumu…

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