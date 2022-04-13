- 13 Nis 2022 - 09:33 G: 13 Nis 2022 - 09:35

iPhone 12 Mini'den Aklınızı Yerinden Alacak İndirim! Tam 3750 TL... Tükenmeden Koşanlar Alır

Döviz kuru farkı nedeniyle dünyanın en pahalı iPhone kullanıcısı ikinci ülke olan Türkiye, geçtiğimiz günlerde düşüşe geçen Dolar ile birlikte birazcık daha olsa iPhone telefonlarını daha uygun fiyata satın almaya başladı. Gerek işletim sistemleri gerekse kameraları bakımından piyasanın en iyilerinden birisi olan iPhone 12 mini ile ilgili yapılan son indirimin detayları haberimizde...

Döviz kuru farkı nedeniyle dünyanın en pahalı iPhone kullanıcısı ikinci ülke olan Türkiye, geçtiğimiz günlerde düşüşe geçen Dolar ile birlikte birazcık daha olsa iPhone telefonlarını daha uygun fiyata satın almaya başladı. Gerek işletim sistemleri gerekse kameraları bakımından piyasanın en iyilerinden birisi olan iPhone 12 mini, inen fiyatları üzerine ulaşılabilir hale gelmeye başladı. Öte yandan o internet alışveriş sitesine Apple’dan gelen indirim yetmedi ve bir indirim de kendisi gerçekleştirdi! Peki, iPhone 12 mini ne kadar, kaç TL? En ucuz iPhone 12 mini nerede satılıyor? En ucuz iPhone 12 mini ne kadar satılıyor? İşte, detaylar…


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13 Nis 2022 - 09:33 - Teknoloji

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