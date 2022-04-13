Survivor'da Barış, Ayşe Ve Perviz Fanlarına Müjde! Eleme Potasından Kurtuldular! Survivor Gizem Bugün Adaya Veda Eden İsim Oldu!
Bir süredir gerek dörtlü dokunulmazlık oyunları ile gerekse yokluk adası kampı uygulamasıyla yarışını daha da heyecanlı hale getirmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, bir yarış haftasını daha ardında bıraktı. Böylece bir eleme konseyi daha gerçekleştirmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması ile ilgili son detaylar haberimizde...
Bir süredir gerek dörtlü dokunulmazlık oyunları ile gerekse yokluk adası kampı uygulamasıyla yarışını daha da heyecanlı hale getirmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, bir yarış haftasını daha ardında bıraktı. Böylece bir eleme konseyi daha gerçekleştirmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, kimsenin tahmin dahi edemeyeceği bir isme veda etti. Öte yandan o ismin gidişi Acun Ilıcalı’yı bile bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor’ın son bölümünde ne oldu? Survivor 2022 All Star kim elendi? Survivor eleme konseyinde SMS sıralaması ile kim elendi? İşte, detaylar…
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13 Nis 2022 - 09:33 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.