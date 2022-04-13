- 13 Nis 2022 - 09:33 G: 13 Nis 2022 - 09:35

Survivor'da Barış, Ayşe Ve Perviz Fanlarına Müjde! Eleme Potasından Kurtuldular! Survivor Gizem Bugün Adaya Veda Eden İsim Oldu!

Bir süredir gerek dörtlü dokunulmazlık oyunları ile gerekse yokluk adası kampı uygulamasıyla yarışını daha da heyecanlı hale getirmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, bir yarış haftasını daha ardında bıraktı. Böylece bir eleme konseyi daha gerçekleştirmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması ile ilgili son detaylar haberimizde...

Bir süredir gerek dörtlü dokunulmazlık oyunları ile gerekse yokluk adası kampı uygulamasıyla yarışını daha da heyecanlı hale getirmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, bir yarış haftasını daha ardında bıraktı. Böylece bir eleme konseyi daha gerçekleştirmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, kimsenin tahmin dahi edemeyeceği bir isme veda etti. Öte yandan o ismin gidişi Acun Ilıcalı’yı bile bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor’ın son bölümünde ne oldu? Survivor 2022 All Star kim elendi? Survivor eleme konseyinde SMS sıralaması ile kim elendi? İşte, detaylar…

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13 Nis 2022 - 09:33 - Survivor 2022

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