Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Gönüllülerden O İsimler Ünlülere Geçti; Takımlar Hallaç Pamuğuna Döndü! Nisa, Ayşe, Batuhan, Atakan…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yeni takımlar ortaya çıktı! Gizem Memiç’in elenmesinin ardından Acun Medya ekibinde hummalı bir çalışma başladı ve Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçecek isimler ortaya çıktı! Takımlar hallaç pamuğuna dönerken; Nisa, Atakan, Batuhan ve Ayşe gibi isimlerin aynı takımda oldukları konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor’da bir eleme gerçekleşmişti. Ünlüler takımındaki sayıda giderek azalınca; yeni takımlar ortaya çıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.