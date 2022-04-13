- 13 Nis 2022 - 09:26 G: 13 Nis 2022 - 09:27

Survivor’da Yeni Takımlar Ortaya Çıktı! Gönüllülerden O İsimler Ünlülere Geçti; Takımlar Hallaç Pamuğuna Döndü! Nisa, Ayşe, Batuhan, Atakan…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yeni takımlar ortaya çıktı! Gizem Memiç’in elenmesinin ardından Acun Medya ekibinde hummalı bir çalışma başladı ve Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçecek isimler ortaya çıktı! Takımlar hallaç pamuğuna dönerken; Nisa, Atakan, Batuhan ve Ayşe gibi isimlerin aynı takımda oldukları konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor’da bir eleme gerçekleşmişti. Ünlüler takımındaki sayıda giderek azalınca; yeni takımlar ortaya çıktı!

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13 Nis 2022 - 09:26 Ankara- Yaşam

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