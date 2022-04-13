13 Nis 2022 - 09:49 Güncelleme: 13 Nis 2022 - 09:56
Demet Özdemir’in Bir Tişörte Verdiği Para Çıngar Çıkardı! “Ben 3 Gündür 20 Lirayla…” Ne 5 Bin, Ne 10 Bin! Balya Balya…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in bir tişört için ödediği para akılları yerinden etti. Asgari ücretli vatandaşın 3 aylık maaşını sadece bir tişörte ödediği ortaya çıkan Demet Özdemir’in bir tişört için değil 5, 10 bin lira; servet ödediği ortaya çıktı!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra yeni çalışmalara imzasını atan Demet Özdemir, paraya para demediğini sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla kanıtlıyor. Peki, Demet Özdemir bir tişörte ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.