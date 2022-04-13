- 13 Nis 2022 - 09:49 G: 13 Nis 2022 - 09:56

Demet Özdemir’in Bir Tişörte Verdiği Para Çıngar Çıkardı! “Ben 3 Gündür 20 Lirayla…” Ne 5 Bin, Ne 10 Bin! Balya Balya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in bir tişört için ödediği para akılları yerinden etti. Asgari ücretli vatandaşın 3 aylık maaşını sadece bir tişörte ödediği ortaya çıkan Demet Özdemir’in bir tişört için değil 5, 10 bin lira; servet ödediği ortaya çıktı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra yeni çalışmalara imzasını atan Demet Özdemir, paraya para demediğini sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla kanıtlıyor. Peki, Demet Özdemir bir tişörte ne kadar?

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13 Nis 2022 - 09:49 Ankara- Yaşam

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