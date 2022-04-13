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13 Nis 2022 - 09:49

Demet Özdemir’in Bir Tişörte Verdiği Para Çıngar Çıkardı! “Ben 3 Gündür 20 Lirayla…” Ne 5 Bin, Ne 10 Bin! Balya Balya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in bir tişört için ödediği para akılları yerinden etti. Asgari ücretli vatandaşın 3 aylık maaşını sadece bir tişörte ödediği ortaya çıkan Demet Özdemir’in bir tişört için değil 5, 10 bin lira; servet ödediği ortaya çıktı!