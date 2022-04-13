Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Evleniyor Mu? Aileler Ayaklandı; Survivor Sonrasında… “Makbule’de Şahidiniz Olsun!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal aşklarıyla tanınan Sude Burcu ve Mert Öcal’ın evleneceği gündeme bomba gibi düştü. Ailelerin ayaklandığı konuşulurken; Survivor yarışması biter bitmez düğün yapacakları sosyal medyada konu oldu! Birçok kişi ise “Makbule’de şahidiniz olsun isterseniz” yorumlarında bulundu! Peki, Mert Öcal ve Sude Burcu arasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından geçtiğimiz haftalarda ayrılan Mert Öcal, tüm dengeleri alt üst etmişti. Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’yu Sude Burcu’yla aldattığı ekranlara yansıtılan Mert Öcal’ın bu kez de dünya evine girme iddialarıyla gündeme gelmesi sosyal medyayı salladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.