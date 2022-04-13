Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Nis 2022 - 10:13

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Evleniyor Mu? Aileler Ayaklandı; Survivor Sonrasında… “Makbule’de Şahidiniz Olsun!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal aşklarıyla tanınan Sude Burcu ve Mert Öcal’ın evleneceği gündeme bomba gibi düştü. Ailelerin ayaklandığı konuşulurken; Survivor yarışması biter bitmez düğün yapacakları sosyal medyada konu oldu! Birçok kişi ise “Makbule’de şahidiniz olsun isterseniz” yorumlarında bulundu! Peki, Mert Öcal ve Sude Burcu arasında neler oluyor?